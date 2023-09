Equipe paraense é vice-campeã de torneio de basquete em cadeira de rodas disputado em Portugal

A equipe masculina da Associação de Deficientes Físicos do Pará (ADFPA) conquistou a medalha de prata no Torneio Internacional de Basquete em Cadeiras de Rodas, realizado no último final de semana, na cidade de Covilhã, em Portugal. Os paraenses avançaram até a final do torneio, mas perderam a decisão para os donos da casa.

Apesar do revés no jogo derradeiro, a equipe da ADFPA conquistou um resultado histórico. O time foi o primeiro da Região Norte do Brasil a ir para um torneio na Europa. Os representantes brasileiros jogaram três partidas, sendo duas contra os portugueses e uma contra a seleção espanhola.

De acordo com o técnico da equipe, Valdir Moura, a participação no torneio servirá de base para outros desafios nos próximos meses. Ele explicou que no calendário da ADFPA ainda há a disputa do campeonato brasileiro da modalidade e de outras competições internacionais.

"O nosso próximo passo será a participação no campeonato brasileiro da primeira divisão, que ocorrerá em São Paulo no final de outubro. Outro plano, também, é participar de outro torneio internacional, dessa vez no Peru, no ano que vem”, disse o treinador.