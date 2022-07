Equipe feminina do Remo Lions busca recursos para disputar a Copa Brasil de Flag Football

A equipe feminina do Remo Lions de Flag Football foi a grande campeã da etapa Norte II, o Regional Marajoara, em abril. Com isso, o time paraense conquistou uma vaga para disputar a Copa Brasil da modalidade, em Piedade, São Paulo. Agora, os atletas se preparam e correm atrás de ajuda para conseguirem chegar até o torneio, que será em agosto.

A atacante do time Bianca Conde disse que felizmente a equipe já conseguiu um patrocínio para bancar as passagens de ida e volta das atletas. No entanto, ainda faltam recursos para manter o time na competição.

“Para uma viagem desse nível, a gente precisa organizar muitos detalhes e também tem um custo muito alto. Ainda estamos correndo atrás de recursos para custear a hospedagem da equipe, alimentação e o translado”, contou Bianca.

Com isso, a equipe tem feito ações como venda de bebidas e uma vaquinha online. Além disso, as atletas ainda seguem em busca de patrocínios para ajudar nos custos da competição.

Posição de destaque

A conquista do Regional Marajoara foi o primeiro título das meninas do Remo Lions. Com muita garra, as meninas do Remo Lions saíram vencedoras e conseguiram ficar entre as 16 melhores do Brasil na modalidade.

“Nós estamos figurando hoje entres as principais equipes do Brasil. Isso, para mim, é muito do trabalho que é feito aqui, do desenvolvimento atlético com essas meninas, juntamente com a comissão técnica, o time de fisioterapeutas, psicólogos, nutricionais”, ressaltou o técnico do Remo Lions, Mauricio Messias.

Em Piedade (SP), a Copa Brasil ou Super Final, terá uma fase de grupos, onde as duas melhores equipes de cada chave avançam para as semifinais e os dois melhores times chegam até a final. Assim, o Remo Lions vai tentar algo inédito para uma equipe paraense.

“As expectativas para a competição são as melhores possíveis. Nós temos uma equipe bem afinada, entrosada, tivemos inserção de alguns atletas logo após o regional . Então, eu vejo o Lions, hoje, como um time muito competitivo no cenário nacional”, ressaltou o treinador.

Flag Football

O flag football é uma modalidade desenvolvida para minimizar as lesões, comum no futebol americano tradicional. As regras são similares ao do futebol americano, com uma diferença, o jogador não precisa derrubar o seu adversário com a bola ao chão e sim o defensor precisa retirar uma fita (Flag), que fica presa na cintura do adversário.

O gramado não possui goal posts (traves).

A pontuação é assinalada através de touchdown e vale 6 pontos cada

O que é touchdown? É quando a atleta cruza a linha de gol sem ser obstruído pelo adversário.

A partida é dividida em dois tempos de 20 minutos cada

Preparação

Para chegar bem na Copa Brasil, o time segue com os treinos semanais de campo, normalmente aos domingos, treinos táticos onlines, preparação física. Além disso, a equipe está realizando um amistoso a cada 15 dias para testar o time.

Normalmente, o time treina no campo da AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil), onde elas têm toda a estrutura necessária para realizar as atividades. No entanto, Bianca ressalta que nem todos têm essa sorte.

“Infelizmente, não é algo muito comum no nosso esporte [dispor de estrutura]. É muito difícil para alguns times conseguirem parcerias assim para terem estrutura. Eu mesma já vim de outros times em que a gente treinava em campos públicos, em praças, às vezes não tinha grama, era chão batido. Hoje estar em uma equipe que consegue proporcionar para nós atletas é muito motivador”, relatou Bianca.

Apesar de todas as adversidades, as atletas estão confiantes que podem chegar na competição e conseguir um bom resultado.

“Nós acreditamos que podemos chegar a uma colocação histórica para o Flag no nosso estado. Acho que a melhor colocação que um time do Pará já teve na Copa Brasil foi em sexto ou sétimo lugar, e nós queremos melhorar isso. E vamos lutar para isso”, finalizou Bianca Conde.

Serviço

Para ajudar as meninas do Remo Lions, você pode fazer a doação por meio da vaquinha online.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)