Mousasi vence Douglas Lima e fatura título vago dos médios no Bellator 250; veja

Cercada de expectativa, a luta principal do Bellator 250, realizado nesta quinta-feira (29), em Uncasville, Connecticut (EUA), terminou de forma morna e com vitória de Gegard Mousasi sobre o brasileiro Douglas Lima por decisão unânime dos jurados. Em disputa pelo cinturão dos médios - vago desde fevereiro - Mousasi ditou as ações, controlou Douglas - campeão meio-médio - no jogo agarrado e não sofreu perigos.

Completando o card principal, Henry Corrales derrotou Brandon Girtz por decisão dividida no co-main event, enquanto Dalton Rosta superou Ty Gwerder por unanimidade após dominar os três assaltos. O grande destaque ficou por conta de Sabah Homasi, que nocauteou Bobby Voelker com uma joelhada.

Mousasi domina Douglas e leva títuloComo era de se esperar, Gegard Mousasi começou a luta pressionando Douglas Lima na grade, conseguiu a queda e passou todo o assalto inicial atacando o brasileiro no ground and pound, que só se defendeu. Na sequência a coisa mudou um pouco de figura, Douglas manteve o duelo em pé e demonstrou suas armas.

Com o passar dos rounds, porém, o confronto foi perdendo ritmo, com ambos lutadores aparentando certo cansaço. Mais acostumado à categoria, Mousasi, que inclusive já lutou no meio-pesado, apenas controlou as ações e, por decisão unânime dos jurados, se torna - de novo - campeão peso-médio do Bellator. Vale lembrar que Mousasi era o "rei" da divisão até junho de 2019, quando perdeu o posto para Rafael Lovato Jr.

Corrales bate Girtz e volta a vencerO primeiro round do co-main event entre Henry Corrales e Brandon Girtz, pelo peso pena, contou com momentos de bastante de estudo e outros de trocação franca. No segundo assalto o panorama seguiu, mas os lutadores foram soltando o jogo, com alguns golpes perigosos e leve superioridade de Corrales.

No terceiro e último round, Girtz foi para o "tudo ou nada", soltando suas tradicionais bombas, muitas delas passando de raspão em Corrales, que respondia no contragolpe. No fim, os jurados decretaram triunfo de Henry por decisão unânime, que volta a vencer na organização após duas derrotas.RESULTADOS COMPLETOS:

Bellator 250Uncasville, Connecticut (EUA)Quinta-feira, 29 de outubro de 2020

Card principalGegard Mousasi derrotou Douglas Lima por decisão unânime dos juradosHenry Corrales derrotou Brandon Girtz por decisão dividida dos juradosDalton Rosta derrotou Ty Gwerder por decisão unânime dos jurados

Card preliminarJake Hager derrotou Brandon Calton por decisão dividida dos juradosSabah Homasi derrotou Bobby Voelker por nocaute no 2RJohnny Eblen derrotou Taylor Johnson por decisão unânime dos juradosAdam Borics derrotou Erick Sanchez por decisão unânime dos juradosCody Law finalizou Orlando Ortega com um estrangulamento