Em combate no UFC, paraense diz que vai ‘para porrada’ com o adversário

O paraense Douglas D’ Silva enfrenta o belga Gaetano Pirrello, conhecido como 'El Tigre', no UFC Fight Night: Marreta vs Walker. O evento ocorre neste sábado (2), em Las Vegas, nos Estados Unidos. No Ultimate, os dois lutadores vêm de derrota e buscam triunfar para não abrir espaço para dúvidas. D’ Silva afirmou com exclusividade a Oliberal.com que vai para o combate com o intuito de trocar.

“Estamos dispostos a ir para a porrada, que é o que a gente gosta. Só que nós vamos sentindo o que acontece. A parte de chão, de grade, também é um grande fator que sempre gostamos e está no jogo, no treino. Mas geralmente, a gente vai sabendo na hora. Porque a luta é uma caixinha de surpresas gigante”, declarou o paraense, que é natural de Castanhal, interior do estado.

Com um cartel de 26 vitórias e quatro derrotas, D’Silva vai duelar contra Pirrello, que faz a segunda luta no UFC. No primeiro combate, El Tigre perdeu por finalização para o norte-americano Ricky Simon. Já no último confronto do paraense, ele foi derrotado, por decisão dos juízes, pelo inglês Lerone Murphy.

No UFC, Douglas tem oito lutas, sendo quatro vitórias. No evento deste sábado (2), D’ Silva faz o terceiro combate do card preliminar, que deve começar a partir das 17h. O evento terá na luta principal os brasileiros Thiago Marreta e Jhonny Walker.

UFC Marreta x Walker

CARD PRINCIPAL (20h, horário de Brasília):

Peso-meio-pesado: Thiago Marreta x Johnny Walker

Peso-médio: Kevin Holland x Kyle Daukaus

Peso-meio-médio: Alex Cowboy x Niko Price

Peso-médio: Misha Cirkunov x Krzysztof Jotko

Peso-galo: Aspen Ladd x Macy Chiasson

Peso-leve: Alexander Hernandez x Mike Breeden

CARD PRELIMINAR (17h, horário de Brasília):

Peso-pena: Joe Solecki x Jared Gordon

Peso-mosca: Antonina Shevchenko x Casey O'Neill

Peso-galo: Bethe Correia x Karol Rosa

Peso-leve: Devonte Smith x Jamie Mullarkey

Peso-galo: Douglas D'Silva x Gaetano Pirrello

Peso-galo: Stephanie Egger x Shanna Young

Peso-galo: Alejandro Perez x Johnny Eduardo

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)