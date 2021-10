Em busca do título inédito, piloto Remo corre neste sábado

O piloto do Remo Augusto Santin vai tentar ampliar a liderança na competição e ficar mais perto do título inédito do Campeonato Paulista da Fórmula Vee, neste sábado (30). A corrida ocorre no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA), em Piracicaba, que não recebia uma disputa da organização desde 2013.

“Eu gosto muito de competir em Piracicaba, uma pista difícil e que exige esforço e técnica dos pilotos. Será importante conseguir bons resultados e se possível aumentar a vantagem para a disputa da etapa decisiva, em dezembro, em Interlagos”, disse Santin, que está confiante e acredita que terá um bom resultado neste fim de semana.

Atualmente, o paraense está na primeira posição na classificação geral, com 184 pontos. Com 12 pontos de vantagem sobre o francês Laurent Guerinaud, seu principal rival na disputa, que tem 172, Santin tem reais chances de conquistar o campeonato deste ano.

No ano passado, o paraense conquistou o título máster na Copa ECPA, em Piracicaba, e também levou o Paulista máster (para pilotos acima de 40 anos), em Interlagos.

A última etapa do Campeonato Paulista será nos dias 17 a 19 de dezembro, em Interlagos, com pontuação dobrada. Neste sábado (30), a primeira bateria começa às 14h, com 12 voltas, e a segunda às 16h30.