Em busca do hexa! Brasil vence Irã e avança para a final da Copa do Mundo de Futebol de Areia

O Brasil está na final da Copa do Mundo de Futebol de Areia, que ocorre em Dubai, nos Emirados Árabes. A Seleção Brasileira venceu, de virada, o Irã por 3 a 2 na manhã deste sábado (24) e está mais perto de conquistar o tão sonhado hexa. Agora, os brasileiros têm pela frente a Itália, que venceu Belarus nos pênaltis por 5 a 4. O jogo ocorre neste domingo (25), às 12h30.

A Seleção começou o jogo perdendo. Embalado, o Irã abriu dois jogos de vantagens e deixou a situação complicada. No entanto, os brasileiros não se abateram e buscaram o empate. Alisso marcou duas vezes e manteve o Brasil vivo na partida.

VEJA MAIS

O gol da vitória veio no final do terceiro tempo, com Brendo, selando a classificação do Brasil para a final do mundial. O triunfo, que foi emocionante, marca o retorno da Seleção Brasileira a uma final da Copa do Mundo após sete anos.

A última final disputada havia sido em 2017, quando a Seleção conquistou o quinto título. Agora, o Brasil vai com tudo para cima da Itália para buscar o hexa campeonato mundial.

"Um jogo de duas equipes top do mundo, sabíamos que teríamos dificuldades. O Brasil foi merecedor de ir para a final, é o time que mais finalizou, mais fez gols. Temos que parabenizar o Irã também pelo trabalho", declarou o técnico do Brasil, Marco Octavio, após a classificação.

A Itália teve uma partida difícil contra Belarus. O jogo terminou empatado em 3 a 3 e foi para a prorrogação. No entanto, as seleções não marcaram e a disputa foi para os pênaltis. No fim, os italianos fizeram 5 a 4 e avançaram para a final.