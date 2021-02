Eleição na CBJ tem voto da federação paraense ao candidato da situação

Duas chapas disputarão os cargos de presidente e vices da Confederação Brasileira de Judô [CBJ] para o mandato de 2021-2024.

A Assembleia Eletiva acontecerá no dia 6 de março, no Rio de Janeiro- auditório do hotel Prodigy Santos Dumont, na Avenida Almirante Sílvio de Noronha- Centro, com primeira chamada às 15h (Brasília) e segunda e última chamada às 15h30 (Brasília).

A chapa “Judô - Transparência, Ética e Responsabilidade” é liderada pelo atual presidente da CBJ, Silvio Acácio Borges. A chapa manteve a composição do mandato atual, tendo como candidatos às vice-presidências José Nilson da Gama (1º vice), Danys Marques Maia Queiroz (2º vice) e Seloí Totti (3ª vice).

A segunda chapa registrada no pleito foi a “Resgate a União do Judô”, que tem Francisco de Carvalho Filho como candidato à presidente, ao lado de Marcelo França Moreira (1º vice), Adjailson Fernandes Coutinho (2º vice) e Alan Camilo Carareti Garcia (3º vice).

Voto

O judô paraense tem dois votos no pleito. Um da federação e outro do representante da comissão de atleta nacional do estado.

Ambos declaram apoio irrestrito ao candidato do Silvio Acácio Borges.

“A Fpaju tem recebido muita ajuda da CBJ e neste momento é hora de retribuição. Vamos apoiar o amigo Silvio [Acácio Borges] na sua reeleição. O Milton [Rafael] que é o representante paraense na comissão nacional de atleta também garantiu apoio ao Sílvio”, diz que Alcindo Campos, presidente da Federação Paraense.