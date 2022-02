Detentora da maior audiência no Super Bowl, Katy Perry comemora escolhas para apresentação deste ano

A final do Super Bowl, decisão da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL), ocorre neste domingo (13), em Los Angeles. O jogo será entre os donos da casa, os LA Rams, e o Cincinnati Bengals. Uma das principais características do evento é o show de intervalo, que mistura esporte e música. A cantora norte-americana Katy Perry comemorou a escolha do local deste ano e disse estar animada para ver as apresentações.

“Será incrível este ano porque é na casa dos Rams, em Los Angeles... e tudo encaixa muito bem, especialmente os artistas do intervalo. Realmente eles vão representar bem a cultura local, vai ser um baita lineup. Eu já estou ciente com a ideia de não ter o posto de show mais assistido, ficarei honrada se perder para essa galera. Estarei lá vibrando por eles”, afirmou Katy em entrevista a ESPN.

Em 2015, a cantora se apresentou no Super Bowl e conquistou o título de maior audiência da história dos shows do intervalo, com mais de 118 milhões de pessoas assistindo simultaneamente em diversas plataformas. Neste ano, a apresentação ficará por conta de Dr. Dre, Snoop Dog, Eminem, Mary J Blige e Kendrick Lamar.

VEJA MAIS

Para a artista, a música e o esporte têm tudo a ver. Em janeiro deste ano, Katy Perry, em parceria com Alesso, lançou o clipe da nova música ‘When i’m gone’ durante o intervalo da final da liga estudantil de futebol americano, que também possui bastante interesse do público americano.

“Em geral música e movimentos, seja esportes ou dança, estão sempre em sincronia. Até eu quando vou malhar quero ouvir Kanye, Travis Scott ou Kendrick porque me faz sentir de um jeito diferente, me dá uma energia que me dá força para fazer todos os levantamentos de peso e agachamentos”, brincou a cantora.

Serviço

O Super Bowl acontece neste domingo, a partir das 20h30. Diferente do futebol convencional, cujo jogo é dividido em dois tempos, o futebol americano possui quatro. O intervalo, quando o show é realizado, é entre o 2º e o 3º tempos da partida.