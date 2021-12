Desaparecida há 17 anos, Priscila é homenageada pela Mãe e Vitor Belfort

O lutador Vitor Belfort e a mãe, Jovita Belfort, prestaram homenagem para a Priscila Belfort, que completa 47 anos e está desaparecida há 17 anos.

A mãe de Priscila e Vitor falou sobre a saudade que sente todos os dias da filha.

"Hoje minha homenagem vai para a minha filha Priscila que faz 47 anos. Faz 17 anos e aproximadamente 11 meses que está desaparecida. A dor e a saudade me visitam todos os dias, mas hoje apesar da SAUDADE, onde estiver quero dizer que o AMOR é ETERNO e só se tem SAUDADES do que foi muito bom e deixou boas e lindas recordações. A maior delas foi esse dia, onde acompanhei todo o parto e foi muito emocionante porque sonhava com o rostinho que era o dela mesmo e pude colocar nos meus braços nos seu primeiro minuto de vida. Agradeço a Deus todos os 29 anos que tivemos juntas fisicamente e por me manter viva e consciente mesmo com o para te procurar. TE AMO @vitorbelfort @joanapradob @cvieira14 PRI, EU TE AMO MUITO!!!", disse Jovita.

A postagem no instagram foi compartilha no storie de Vitor Belfort.

"Como sinto falta de você. Pri. Hoje vamos assoprar sua vela. Parabéns pelo seu dia", disse o lutador.

(Reprodução/ Instagram - Vitor Belfort)

Entenda o caso

Priscila desapareceu com 29 anos no dia 9 de janeiro de 2004 no Rio de Janeiro, quando saiu do trabalho na Secretaria de Esportes e Lazer do município para almoçar. Até hoje não foi encontrada.

Por causa disso, Jovita se tornou ativista pela causa dos desaparecidos. Em 2014, contribuiu, junto com as ONGs Rio de Paz e a Meu Rio, para a criação de uma DDPA – Delegacia de Descoberta de Paradeiros.