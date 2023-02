Daniel Cargnin supera campeão mundial e conquista bronze no Grand Slam de Judô em Israel

O Brasil tem mais uma medalha para a conta no Grand Slam de judô que acontece em Tel-Aviv. Daniel Cargnin superou o campeão mundial Tsogtbaatar Tsend-Ochir, na categoria 73kg, durante a disputa pelo terceiro lugar nesta sexta-feira (17).

O medalhista olímpico garantiu vitórias no começo da competição sobre o tcheco Khusniddin Karimov e o mongol Erdenebayar Batzaya. Mas, logo em seguida, teve sua primeira derrota para o cubano Magdiel Estrada nas quartas de final. No Golden Score, Magdiel mandou o brasileiro para a repescagem. Cargnin teve que derrotar o canadense Arthur Margelidon para avançar à disputa da medalha.

Na disputa do bronze, Cargnin enfrentou o atual campeão mundial da categoria já começando melhor no combate, fazendo boas entradas, obrigando o adversário a se defender. Tsendo-Ochir acabou recebendo dois shidos por falta de combatividade antes da metade da luta e o brasileiro continuou fazendo boas entradas e forçou a terceira punição do atleta da Mongólia, encerrando o combate.

Além de Daniel, outros seis brasileiros, das categorias feminina e masculina, disputaram a competição nesta sexta-feira. Eduardo Yudy (-81kg) fez a melhor campanha, depois de Cargnin, e terminou em sétimo lugar.

No sábado (18) terão disputas de mais cinco categorias. No feminino, lutam Samantha Soares (78kg) e Giovanna Santos (+78). No masculino, lutam Giovani Ferreira (90kg), Rafael Macedo (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg), Rafael Buzacarini (100kg), João Cesarino (+100kg) e Rafael Silva (+100kg). O Comitê Olímpico do Brasil e o SporTV transmitem o evento.