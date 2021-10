Cruzeiro lança marca própria para outros esportes do clube

O Cruzeiro apresentou a “Artiglio” (“garra” em italiano), marca própria de produtos do clube Celeste para os esportes especializados, que traz como logotipo a marca da pata de uma raposa, mascote oficial azul e branco, com a silhueta de uma estrela ao centro. Completam o símbolo garras que deixam arranhões, inclinadas a 42° em alusão ao ano de transição de Palestra Itália para Cruzeiro, dando sensação de movimento ao ícone.

A nova marca deverá ser utilizada nos esportes especializados, em produtos licenciados, uniformes da Escola de Esportes e de escolas de futebol licenciadas, além de novas modalidades a serem trabalhadas pelo Cruzeiro no futuro.

De acordo com Rodrigo Moreira, Diretor de Marketing do Cruzeiro, a Artiglio fortalecerá ainda mais o Clube junto à torcida e parceiros, trará mais autenticidade aos produtos licenciados e proporcionará novas possibilidades de receitas.

-O lançamento da Artiglio acompanha o planejamento que estamos fazendo no Cruzeiro, que é de fazer um clube cada vez mais sólido, autossustentável e com possibilidades de crescimento a curto e longo prazo. Com a chegada da Artiglio, muitos de nossos produtos e serviços como bonés, camisas, máscaras, jaquetas, utensílios pessoais e outros itens ganharão uma cara maior de Cruzeiro, transmitindo o sentimento e o orgulho de ser cruzeirense-frisou Moreira.

A concepção da marca foi desenvolvida pela área de Branding do Cruzeiro. A criação do logotipo foi fruto de um estudo desenvolvido por meses, com o objetivo de elaborar um ícone exclusivo, mas que fosse de fácil alusão ao Clube.

-Queríamos uma marca que representasse o Cruzeiro e a Nação Azul em um design que fosse atemporal e simples. Para isso, precisávamos entender quais palavras, símbolos e outros elementos que mais remetiam ao Clube e à torcida. Chegamos em alguns caminhos, colocando como foco uma raposa, sem que fosse uma representação óbvia, como a silhueta. Elencamos características do animal e elegemos a pata da raposa, verificando que a forma da pegada trazia traços que lembram uma estrela. E não tem nada mais Cruzeiro que colocar uma estrela e uma raposa juntas, além da garra, simbolizando a luta e a determinação do Clube e do torcedor- explicou Matheus Nerys, designer do Cruzeiro.

-O logotipo da Artiglio pode ser desdobrado em outros elementos gráficos. O próprio arranhão pode ser aplicado em vários tipos de padronagens e em diferentes aplicações a serem utilizadas. Dessa forma temos uma marca versátil e que nos oferece várias possibilidades de uso-complementou.

Vale destacar que a adoção da Artiglio pelo Cruzeiro não afetará o contrato já celebrado entre a Raposa e adidas, fornecedora oficial de material esportivo do Clube Celeste.

A linha de produtos foi desenvolvida com olhar para as necessidades dos atletas e parceiros, mirando estilos modernos adotados nas maiores ligas das modalidades do mundo.

-No desenvolvimento, levamos em consideração a tradição do clube além do rico universo visual do Cruzeiro. E, na hora do estudo de referências, buscamos entender as melhores formas de aplicação utilizadas na NBA, NFL e nas ligas de Esports- destacou André Luiz Araújo, Head de Branding e Digital do Cruzeiro.

As camisas de Futebol Americano são ofertadas a partir R$ 219,90. As camisetas de Basquete Artiglio custam a partir de R$ 164,90. A camisa do Cruzeiro Esports sai ao valor de R$ 174,90. Outros itens da coleção também estarão à venda.

A linha será vendida nas lojas oficiais do Cruzeiro - inicialmente nas unidades do Barro Preto e do Mineirão - além do site loja.cruzeiro.com.br, que será lançado em breve. As equipes de esportes especializados também realizarão vendas em seus perfis oficiais.