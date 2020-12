Comentarista de basquete Rodrigo Alves anuncia saída do SporTV: 'Feliz e pronto para seguir'

O jornalista e comentarista esportivo Rodrigo Alves está de saída do Grupo Globo. Conhecido pelas transmissões da NBA no SporTV, o comunicador anunciou, em sua rede social, nesta terça-feira, que optou por deixar o canal e investir em um projeto particular. Rodrigo afirmou que está contente com a decisão e disse que sentirá falta dos companheiros de cabine.+ Simule e acompanhe a tabela de classificação do Brasileirão Série A

Povo, tudo bem? Eu tô de saída do SporTV. Decisão minha, muito tranquila, por razões diversas, e a principal é me dedicar ao que mais me motiva hoje no jornalismo: podcasts e narrativa em áudio. Só agradecimentos nos 15 anos de esporte na Globo. Tô feliz e pronto pra seguir! 💙+ — Rodrigo Alves (@rodrigo77alves) December 15, 2020

- Eu estou de saída do SporTV. Decisão minha, muito tranquila, por razões diversas, e a principal é me dedicar ao que mais me motiva hoje no jornalismo: podcasts e narrativa em áudio. Só agradecimentos nos 15 anos de esporte na Globo. Estou feliz e pronto para seguir - escreveu Rodrigo em sua conta no Twitter, e completou:

- Sei que vou sentir falta das transmissões, do convívio com essa equipe lindona que me abraçou nos últimos anos, das interações com todo mundo durante os jogos. Mas não vou sumir não, continuo aqui e continuo amando basquete.

Rodrigo Alves é um dos principais nomes das exibições do basquete no SporTV, ao lado do narrador Everaldo Marques e do ex-jogador e comentarista Marcelinho Machado. NBB e NBA foram duas das principais competições transmitidas pelo canal esportivo nos últimos anos.

Rodrigo ainda comunicou que seu podcast "2 pontos" chega ao fim. Agora, ele se dedicará xom exclusividade ao seu projeto. Muitos torcedores lamentaram a notícia e desejaram sucesso ao jornalista. Um dos internautas comentou que ele e "Evê formaram uma dupla f* demais para se desfeita tão rápido".