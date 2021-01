Com transmissão de O Liberal, Copa Pai d’égua de Free Fire define vaga em Liga Brasileira

Com transmissão do Facebook de OLiberal.com, a partir das 20h deste domingo (31), a Copa Pai d’égua de Free Fire vai contemplar as 12 melhores equipes com uma premiação total de R$ 50 mil, além de uma vaga na Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) – Série B. Trata-se da competição do jogo já realizada no estado do Pará.

Dos finalistas, há a participação paraense: a equipe do Remo E-Sports participa. A transmissão terá o comando dos casters @solotov63, @nrcarlosandrade, @gabriel.domsousa e @sra.dark_abt. A bancada de transmissão também contará com a participação especial da paraense e campeã da LBFF Série A 2020 @tamiofc_

A premiação será distribuída conforme a seguinte ordem:

1º Lugar: R$ 20 mil

2º Lugar: R$ 15 mil

3º: Lugar R$ 6 mil

4º: Lugar R$ 4 mil

5º Lugar: R$2 mil

6º Lugar: R$ 800,00.

7º Lugar: R$ 600,00

8º Lugar: R$ 400,00

9º ao 12 Lugar: R$ 300,00.



Os finalistas

1 - TEAM GALEROSO

2 - CLUBE DO REMO

3 - CPS TREM BALA

4 - BR WINNERS

5 - GRÊMIO

6 - ALFA GAMING

7 - UP AVONT

8 - 2SHOT

9 - KONOHA

10 - TEAM SEAL

11 - MOB

12 - GATE