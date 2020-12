Com premiação de R$ 50 mil, time de e-sports de Abaetetuba lança a Copa Pai D'Égua de Free Fire

O Abaeté e-sports, equipe de jogos eletrônicos recém-criada, lançou a Copa Pai D'Égua. O torneio tem inscrições abertas para qualquer jogador que queira participar. O destaque é a premiação: no total, R$ 50 mil serão distribuídos entre os 12 primeiros, além de uma vaga na Série B da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF).

"Temos como objetivo abranger a participação de um grande números de lines, gerando oportunidades e visibilidade a desconhecidos que queiram se tornar profissionais. Sendo assim, juntamos uma excelente equipe de transmissão, como também, focamos na premiação", afirmou o CEO do Abaeté e-sports sobre a competição, que começa no dia 14 de janeiro.

A equipe de Abaetetuba anunciou há pouco mais de uma semana a sua entrada na Série B da LBFF. Agora o Abaeté e-sports promove um torneio que também ajudará no incentivo à modalidade no Estado do Pará. As inscrições ocorrem até o dia 10 de janeiro. Mais informações, entre em contato com o número: (11) 99573-8560.