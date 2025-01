Com direito a 'pneu', João Fonseca arrasa argentino em estreia no quali do Aberto da Austrália

Vindo de dois títulos consecutivos, João Fonseca manteve o embalo nesta terça-feira (7) e fez uma boa estreia no Aberto da Austrália. O jovem tenista brasileiro arrasou o experiente argentino Federico Agustín Gómez pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em apenas 1h07min de confronto, disputado em Melbourne.

A partida foi válida pela primeira rodada do qualifying, a fase preliminar que distribui vagas na chave principal do Grand Slam australiano, o primeiro da temporada. Fonseca busca entrar nesta chave pela primeira vez em sua carreira, após se destacar nas disputas juvenis de competições deste nível - em 2023, foi campeão juvenil do US Open.

Para conquistar a vaga na chave principal do Aberto da Austrália, o tenista de 18 anos precisa vencer mais duas partidas. Seu próximo adversário será Coleman Wong, de Hong Kong. O tenista asiático sofreu para vencer na estreia o casaque Dmitry Popko por 7/5, 3/6 e 7/5, em mais de duras horas de partida.

Wong tem 20 anos, mas também está dando seus primeiros passos entre os profissionais, assim como Fonseca. Ele é o atual 172º do mundo, mas já apareceu em 128º no ano passado. O brasileiro subiu para o 113º posto na atualização da segunda-feira (6).

O tenista do Brasil vive seu melhor momento desde a estreia entre os profissionais, na temporada passada. Ele vem de dois títulos consecutivos. Antes do Natal, foi campeão do Torneio Next Gen, que reuniu os oito melhores do mundo com até 20 anos de idade na Arábia Saudita - foi o primeiro sul-americano a levantar esse troféu. E, na primeira semana deste ano, ele foi campeão do Challenger de Camberra, na Austrália.

Com estes títulos em série e o resultado desta terça, Fonseca soma 11 vitórias consecutivas, se aproximando cada vez mais do Top 100 do ranking da ATP. Se vencer suas três partidas e "furar" o quali, o brasileiro deve entrar na lista dos 100 melhores do mundo.

Nesta terça, contra um rival de 28 anos, Fonseca não se intimidou diante de um adversário bem mais experiente e começou a partida quebrando o saque do argentino. Sem dificuldades para confirmar seus games de serviço na sequência, o brasileiro encaminhou o primeiro set, abrindo vantagem na partida.

A segunda parcial foi um passeio brasileiro. Fonseca se impôs em quadra desde o primeiro game e não deu qualquer chance para a reação de Agustín Gómez, confirmando o "pneu" no placar. O brasileiro, que não teve o saque ameaçado em nenhum momento do confronto, terminou a partida com 17 bolas vencedoras, contra 14 do argentino. E 10 erros não forçados, diante de 24 do oponente.

MONTEIRO E PIGOSSI AVANÇAM

Thiago Monteiro e Laura Pigossi também avançaram em suas estreias no quali, após terem seus jogos adiados na segunda-feira, em razão das chuvas em Melbourne. Monteiro, número dois do Brasil, derrotou o local Jason Kubler por 7/6 (7/4) e 7/6 (7/4). Na sequência, o 106º do ranking vai encarar o francês Valentin Royer, 203º.

Laura Pigossi, 165ª do mundo, superou a espanhola Guiomar Maristany (199ª) por 6/3 e 6/1. Na segunda rodada, a medalhista olímpica enfrentará a experiente suíça Viktorija Golubic, atual 90ª, mas que já foi a 35ª em 2022.

No início da rodada, ainda na noite de segunda, pelo horário de Brasília, Felipe Meligeni sofreu um mal-estar e precisou abandonar em sua estreia. Antes, Gustavo Heide foi derrotado pelo 10º favorito. Com estes resultados, apenas Fonseca, Monteiro e Pigossi seguem na briga por uma vaga na chave principal, que já tem garantidos os brasileiros Thiago Wild e Beatriz Haddad Maia.