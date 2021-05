Com 2 a 0 na série, Flamengo pode garantir título do NBB hoje; saiba onde assistir

O Flamengo está a um passo de fechar a temporada perfeita no basquete. Nesta quinta-feira, às 18h30, no Maracanãzinho, o Rubro-Negro entra em quadra precisando de apenas uma vitória sobre o São Paulo para garantir o heptacampeonato do NBB.

Com a vantagem de 2 a 0 na série melhor de cinco, o Fla quer encerrar a temporada fazendo história com 34 triunfos consecutivos, sendo 23 no torneio, e nenhuma derrota no ano. Nesta temporada, o clube já conquistou outros três títulos: Campeonato Carioca, Copa Super 8 e Champions League das Américas.

Segundo o treinador Gustavo De Conti, a equipe só tem olhos para a taça do NBB e vai com tudo para sacramentar o título na terceira partida.

- A gente quer muito mais do que qualquer um. Temos essa fome de sempre querer títulos e agora, mais do que nunca, queremos fechar com chave de ouro essa temporada”, disse o técnico. “Estamos um pouco com aquela sensação de ‘tão perto, tão longe’. Apesar do 2 a 0, está tão longe porque precisamos construir tudo de novo no terceiro jogo e, por isso, conversamos agora e vamos jogar todas as fichas que temos nessa partida, não vamos guardar nada para possíveis jogos 4 e 5. Não vamos administrar nada, vamos entrar com todas as nossas forças.

+ Fla classificado! Confira a tabela completa da LibertadoresO confronto será transmitido ao vivo pela ESPN, TV Cultura e Dazn. Após duas partidas emocionantes, decididas nos segundos finais, o terceiro jogo promete ser mais um espetáculo. Com exceção de Franco Balbi, que se recupera de cirurgia no joelho direito, o Flamengo tem a equipe completa à disposição do treinador Gustavo De Conti.

