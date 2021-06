Com 100% de aproveitamento, Esmac vai célere na busca do bicampeonato do torneio de futsal ‘Bené Aguiar’

A Esmac terminou a primeira fase do torneio de futsal ‘Bené Aguiar’, edição 2021, com 100% de aproveitamento. Venceu todos os adversários.

Na terça-feira (1) goleou a equipe da Associação Shouse por 7 a 1 em jogo realizado no ginásio ‘Amintão’ na Cidade Nova.

Os gols foram marcados por Gigante (2), Alcides (2),Caíque, Kabinho e Biro, um cada.

Já no primeiro tempo o time comandado pelo técnico Elcio Souza marcou 4 a 1. Na fase final mais três. Há dois anos a Esmac não perde para seu maior concorrente no torneio.

A Shouse, mesmo com a derrota, está garantida na fase semifinal do torneio em que o campeão representará o Estado na Liga Norte da CBFS.

No jogo preliminar o Paysandu venceu a Tuna por 5 a 4 com o gol da vitória foi marcado por Formiga em cobrança de pênalti no final de partida. A marcação foi contestada pelos lusos gerando invasão de quadra de jogadores e comissão técnica.

O Papão vai para o clássico Re-Pa no domingo (6) no ginásio “Amintão’ para garantir presença na semifinal.