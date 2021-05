Clube do Remo e Paysandu participam da Copa Pará de basquete adulto

A Copa Pará de basquete adulto masculino movimenta os clubes paraenses até o departamento técnico da federação se manifestar oficialmente sobre o calendário paraense de 2021.

Além dos rivais Clube do Remo e Paysandu, participam do torneio Tuna, Sport Belém Basquete [SBB], Médici e Bessa Basquete.

O Remo estreou vencendo o Médici pelo placar de 80 a 56 com Gabriel Martins o cestinha marcando 17 pontos.

O Leão volta à quadra nesta sexta-feira (21) para enfrentar a Tuna Luso, no ginásio Moura Carvalho, às 20h45.

Paysandu

O Papão também estreou bem e venceu a Tuna Luso pelo placar de 62 a 56, com destaque para Andrey Medeiros, com 15 pontos marcados.

O Paysandu faz o segundo do torneio no sábado (22) diante do Bessa Basquete, às 10h, no Ginásio Moura Carvalho.