Clube do Remo aplica goleada no Paysandu no campeonato de futsal sub-13

O Clube do Remo aplicou a goleada de 4 a 0 no Paysandu no campeonato paraense de futsal sub-13. O Leão segue invicto e conquistou sua oitava vitória consecutiva no certame salonista relacionado ao ano de 2020.

O campeonato, reúne onze equipes, ainda está na sua primeira fase na qual saem oito primeiros colocados para oitavas de final.

Os gols azulinos foram marcados por Bebé (2) e Guilherme. O técnico Anderson Tapioca disse que o Remo foi predominante o tempo todo. “Pela facilidade do jogo o Remo até poderia ter marcado um placar maior. Estamos indo bem no campeonato”, destacou.

Tapioca ainda não sabe quem será o próximo adversário azulino no campeonato. “A Fefuspa vem realizando os jogos conforme a disponibilidade de ginásio”, revelou. O Re-Pa sub-13 aconteceu no ginásio do NEL.

O revés no clássico empurrou o time do Paysandu para a quarta colocação.