Ciclista comemora antes da chegada, é ultrapassado e perde campeonato; veja

A competição ciclista profissional Vuelta al Táchira 2024 terminou a primeira etapa com fortes emoções, que incluíram uma ultrapassagem na linha de chegada, já no fim da corrida. O vencedor foi o colombiano Nelson Soto, que ultrapassou o venezuelano Angelvis Arroyo, que comemorou a quase vitória antes de cruzar a linha de chegada.

A cena, é algo recorrente no mundo do ciclismo, geralmente os atletas comemoram já próximo à linha de chegada. No entanto, desta vez, Arroyo comemorou com muita antecipação e foi ultrapassado.

Veja o momento:

Soto cruzou a linha de chegada com o tempo de 3:36:14″, logo a frente de Arroyo e Francisco Peñuela, também venezuelano, que chegaram em 2º e 3º, respectivamente.

A competição é disputada desde 1966 na Venezuela, antes acontecia apenas em estradas do estado de Táchira, mas já se estendeu, chegando a ser realizada até mesmo na Colômbia algumas vezes.