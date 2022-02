Cavs x Spurs: veja onde assistir ao vivo e qual é o horário do jogo pela NBA hoje (09/02)

As equipes San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers disputam às 21h de hoje (09/02) a rodada regular da NBA. O jogo ocorrerá em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos da América. Confira onde assistir o jogo ao vivo:

Onde assistir San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers?

A partida San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming NBA League Pass, às 21h (horário de Brasília).

Como San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers chegaram para o jogo?

Os Cavs estão na 4ª colocação da Conferência Leste da NBA, com 33 vitórias e 23 derrotas. Os Spurs são 12º no Oeste, com 20 vitórias e 34 derrotas.