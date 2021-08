Cátia Oliveira, Dani Rauen e Israel Stroh vencem no tênis de mesa

O tênis de mesa brasileiro iniciou sua jornada na Paralimpíada de Tóquio (Japão ) com 12 estreias entre a noite de ontem e manhã desta quarta-feira (25). A paulista Cátia Oliveira , da classe 2 (cadeirante) bateu a finlandesa Aino Tapola por 3 sets a 1 (11/4, 7/11, 11/8 e 11/8) pelo grupo D, e o cearense David Freitas, da classe 3 (cadeirante) venceu por W.O. Cátia volta a jogar hoje, às 23h40 (horário de Brasília), contra a polonesa Dorota Buclaw.

Quem também estreou com pé direito na manhã de hoje (25) foi paulista Israel Stroh, da classe 7 (andante), após batalha duríssima. Natural de Santos, Israel ganhou do japonês Masachika Inoue, por 3 a 2 (13/11, 5/11, 9/11, 11/7 e 11/9), no jogo de estreia pelo grupo E.

Outra vitória importante foi a da catarinense Danielle Rauen, da classe 9 (andante), após estreia com derrota na noite de ontem (24) pelo grupo A. Na manhã desta quarta (25) ,Rauen levou a melhor sobre a húngara Alexa Szvitacs, ganhando por 3 sets a 0, e segue firme na briga por uma vaga na semifinal.

Também na classe 9, a paulista Jennyfer Parinos se complicou ao perder a segunda partida seguida no Grupo B. Nesta manhã ela foi superada pela sul-coreana kin Kun-hea, por 3 sets a 1 (10/(10/12, 11/9, 8/11 e 6/11). Na estreia na noite desta terça (24), a paulista já havia sido derrotada pela chinesa Li Na Lei. Para seguir viva na competição, Jennifer precisa ganhar a última rodada amanhã (26), às 9h (horário de Brasília), contra a polonesa Pek.

Outros resultados

Na classe 3 (cadeirante),a mineira Marliane Santos foi superada na estreia na noite desta terça (24) contra a sul-coreana Jiyu Yoon pelo Grupo C, por 3 sets a 0 (11/2, 11/6 e 11/1).

O paulista Luiz Filipe Manara, da classe 8 (andante) também tropeçou na estreia ao perder ontem à noite para o chinês Ye Chao Qun, por 3 sets a 0 (12/10, 15/13 e 12/10), em confronto do Grupo G.

A estreante em Paralimpíadas Lethicia Lacerda (classe 8) perdeu a primeira partida dela na competição para a norueguesa Aida Dahlen por 3 sets a 0 (11/6, 11/8 e 11/5), em jogo válido pelo Grupo C.

No início da madrugada desta quarta (25), o paulista Carlos Carbinatti, da classe 10 (andante), perdeu para o francês Mateo Boheas, por 3 a 0 (11/4, 11/4 e 11/8). A goiana Millena França (classe 7) caiu na estreia para a chinesa Wang Rui, por 3 sets a 0 (4/11, 1/11 e 3/11). A conterrânea Joyce Oliveira (classe 4) também foi superada pela chinesa pela chinesa Gu Xiaodan, com parciais de 5/11, 4/11 e 3/11.

Próximos jogos

25/08- 23h40 - Cátia Oliveira x Dorota Buclaw (Polônia) - classe 1-2/Grupo D

26/08 - 1h40 - Joyce de Oliveira x Faten Elelimal (Jordânia) - classe 4/Grupo D

26/09 - 1h40 - Carlos Carbinati x Theo Cogill (África do Sul) - classe 10/Grupo B