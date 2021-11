Carta, choro e surpresas: Fafá de Belém 'adota' equipe feminina de vôlei do Marajó

A cantora paraense Fafá de Belém recebeu um pedido especial nesta semana. Um grupo de jogadoras de vôlei do município de Breves, no Marajó, pediu ajuda à artista para obter materiais de treinamento, como bolas, redes e uniformes. A história das atletas chamou a atenção da cantora, que decidiu "amadrinhar" o projeto.

Fafá, inclusive, fez questão de comunicar a ajuda às jogadoras do Pampa's Volley, nome da equipe de Breves. A artista gravou um vídeo e disse que ficou emocionada com a história das atletas.

De acordo com a cantora, as jogadoras vão receber vários equipamentos e materiais esportivos que ajudem no treinamento das meninas. Entre eles estão:

- Rede de Vôlei e antenas

- 40 Uniformes de jogo (2 para cada jogadora)

- 40 camisetas para treino (2 para cada jogadora)

- 6 pólos para comissão (1 treinador e 2 assistentes)

- R$ 200 mensais para os treinos

- Verba para rodo, panos e etc.

- Bomba para bolas de vôlei

- 10 bolas

- Cooler e 25 squeezes

O objetivo é incentivar a prática esportiva na região e dar visibilidade a equipe, que já existe há anos no município.

Equipe de Breves passou a ter Fafá de Belém como madrinha e colaboradora (Divulgação)

As jogadoras receberam a notícia na noite desta quarta-feira (24) após uma sessão de treinamentos em Breves. A ajuda gerou comoção por parte das atletas.

Pedido de ajuda veio por e-mail

De acordo com a assessoria da cantora, o contato foi feito no dia 10 de novembro. Naquele dia, a equipe da artista recebeu um e-mail das jogadoras do Pampa's Volley para a aquisição de materiais.

Segundo o relato virtual, as condições precárias de treino na cidade do interior do Pará estavam causando lesões em várias atletas da equipe. Elas explicam que as bolas eram velhas e muito pesadas e isso gerava o desgaste físico de jogadores.

Trecho do email que as jogadoras do Pampa's enviaram para a cantora (Reprodução)

A equipe explicou que as condições precárias de treino eram ainda mais acentuadas pelo fato das atletas participarem de torneios amadores na região. Segundo elas, a bola dos campeonatos era muito mais leve, o que prejudicava na hora da partida. Além disso, a equipe não tinha condições de arcar com a viagem para os locais de competição, assim como o pagamento do aluguel da quadra de treinamento.

As atletas diziam que, apesar das dificuldades, todas compartilham algo em comum: são fãs da cantora. Por conta disso, elas, em conjunto, decidiram pedir ajuda à artista.

"Ficaremos muito honradas de ter a ajuda de vocês. Qualquer ajuda de vocês será bem-vinda. Se puderem, ficaremos muito contentes e termos o prazer de colocar o nome Fafá de Belém em nossos uniformes", diziam as atletas no e-mail.

Quem é o Pampa's Volley?

O Pampa's Volley é uma equipe amadora que existe no município de Breves. O time reúne jogadoras de 19 a 38 anos, que participam de torneios locais na região. As partidas geralmente ocorrem no Ginásio Ninho do Pássaro, que fica no centro da cidade.