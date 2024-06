Campeão Olímpico de vôlei pelo Brasil, Pampa morre aos 59 anos em São Paulo

O campeão olímpico de vôlei em 1992 André Felippe Ferreira, o Pampa, morreu aos 59 anos, nesta sexta-feira (7), por problemas pulmonares. O ex-jogador da Seleção Brasileira faleceu após complicações de uma reação à quimioterapia. Pampa estava internado na UTI do Hospital Beneficência Portuguesa, na capital paulista.

Pampa estava tratando de um câncer no sistema linfático e disputou duas Olimpíadas na carreira. A primeira foi em 1988, em Seul, fiando com a quarta colocação. Já nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, Pampa conquistou a medalha de ouro com Seleção Brasileira como reserva de Tande. No ano seguinte também foi campeão da Liga Mundial.

Natural de Recife (PE), Pampa atuou por várias equipes nacionais e também internacionais. No Brasil defendeu as cores do Palmeiras-SP e também do Botafogo-RJ. Já fora do país vestiu as camisas das equipes italianas do Lazio e Napoli, além do Nec-Osaka, do Japão. Após se aposentar das quadras, Pampa ingressou na política e chegou a trabalhar no Ministério do Esporte nos anos de 2000, 2001 e 2022. Foi também secretário de esporte da cidade de Suzano (SP) e também de Campos (RJ), além de trabalhar como superintendente Estadual dos Esportes de Pernambuco. Pampa era casado com Paula Falbo e deixa duas filhas, uma de 36 anos e outra de 4 anos.