Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo pela NBA hoje (17/1)

A bola vai subir para Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers, pela rodada regular da NBA, nesta segunda-feira (17/01). A partida ocorrerá no Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland, às 17h (horário de Brasília). Confira onde assistir a transmissão do jogo hoje:

Onde assistir Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers?

A partida Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers pode ser acompanhada pela plataforma de streaming NBA League Pass, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers chegaram para o jogo?

Os Cavaliers estão na sexta posição da Conferência Leste, acumulando 26 vitórias e 18 derrotas. Já os Nets estão no segundo-lugar do Leste, com 27 vitórias e 15 derrotas. Kevin Durant, um dos melhores jogadores dos Nets, ficará de fora desta partida, uma vez que lesionou seu joelho ontem (16/01), durante um jogo contra os New Orleans Pelicans.

Desde o início desta temporada, Cavaliers e Nets já se enfrentaram duas vezes, com vitória para os Nets em ambas as partidas.