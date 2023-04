Brasileiro vence concurso e estampará as medalhas do Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon

Com mais de 3 mil inscrições no Concurso do Comitê Olímpico Internacional para escolher a medalha dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon 2024, o brasileiro Danter Akira Uwai, teve o seu trabalho eleito o melhor e a criação estará nos Jogos Olímpicos.

Foram mais de seis semanas analisando e a criação chamada “Um Futuro Brilhante”, do arquiteto Dante Akira Uwai, levou a melhor. Ela foi escolhida por jurados, além da atleta olímpica, Laurrene Ross, e representantes de programas e apoiadores do Comitê Olímpico Internacional.

As medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, na Coreia do Sul, serão estampadas com o designer do brasileiro de 27 anos, que nasceu em São Paulo (SP), mas que foi criado em Brasília.

“Eu desenho desde quando me entendo por gente. Desde criança era meu hobby favorito. Lembro de levar muitas broncas em sala de aula por estar desenhando quando não podia”, disse. Eu pensei em duas diretrizes. A primeira é que eu não queria que a medalha fosse um quadro para uma pintura, que estivesse lá só para ser observada. Eu queria que ela fosse tratada como uma escultura. A escultura você pode pegar, ver de vários ângulos, sentir a textura, e eu acho que a medalha tem muito disso. Outra coisa era também trabalhar a materialidade. Na arquitetura, aprendemos que você não vende um edifício só olhando para ele. Você tem que entrar no edifício, tocá-lo para entender como essa materialidade funciona. A medalha é feita de metal, que pode dar vários acabamentos, polido, fosco e colocar diferentes texturas. E eu queria que essa parte polida fosse protagonista da medalha”, disse.

A segunda colocada no concurso foi a colombiana Luisa Valencia Gomes, com a criação “O Caminho Para a Vitória”. Já a terceira posição ficou com o Mexicano Carlos Alejandro Castaneda Arenas, que o batizou o trabalho de “Terra dos Sonhos”. Os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude serão disputados no período de 19 de janeiro a 1º de fevereiro de 2024.