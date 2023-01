Pai leva bebê de 8 meses para esquiar e viraliza na internet; vídeo

Uma bebê de 8 meses conquistou a internet depois de aparecer esquiando junto com o pai. O vídeo da pequena Stevie Kate Houghton, dos Estados Unidos, foi repostado pelo perfil oficial dos Jogos Olímpicos. Mais de 1,5 milhão de contas já visualizaram as imagens em uma única rede social. Com informações da Revista Crescer.

Toda empacotada para se proteger do frio, a menina fica entre as pernas do pai. Ele a apoia com os braços, para garantir que não caia. Bem devagar, os dois vão deslizando por uma leve inclinação. "Garotinha do papai", escreveu Steven no clipe.

O vídeo dividiu a opinião dos internautas. "Ela é literalmente a menina mais adorável", comentou um. Alguns arriscaram que ela tem potencial para uma carreira profissional. "Muito fofa. Com certeza será uma futura atleta olímpica", disse outro seguidor. Mas, houve quem criticasse: "Por que você está se apressando tanto? Ela nem consegue andar ainda", questionou um internauta. Outros concordaram que esquiar não é o tipo de brincadeira mais indicada para esta idade.