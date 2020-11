Brasileira extrapola limite dos galos em quase 2kg no UFC Vegas 15

A brasileira Norma Dumont não conseguiu bater o peso da categoria dos galos na pesagem oficial do UFC Vegas 15, realizada na tarde desta sexta-feira (27). A lutadora ficou quase 2kg acima do limite da divisão e registrou 63,3kg. A mineira foi multada em 30% da bolsa, que será revertida para a oponente Ashley Evans-Smith (61,5kg).

Outro brasileiro no card, Anderson Berinja não teve problemas para alcançar a marca dos galos e marcar 61,2kg. O seu adversário, Martin Day, pesou 61,5kg.

Poucas horas antes da pesagem oficial, Curtis Blaydes, que iria fazer o main event com Derrick Lewis no peso-pesado, testou positivo para Covid-19 e foi retirado do card. Assim, o UFC remanejou o combate entre Anthony Smith (93kg) e Devin Clark (92,8kg), na divisão dos meio-pesados, à luta principal.

Vale lembrar que as lutas que não valem cinturão, os lutadores podem usar uma libra (454g) de tolerância.

CARD COMPLETO:

UFC on ESPN 18UFC Apex, Las Vegas (EUA)Sábado, 28 de março de 2020

Card principal (00h, horário de Brasília)Peso-meio-pesado: Anthony Smith (93kg) x Devin Clark (92,8kg)Peso-meio-médio: Miguel Baeza (77,6kg) x Takashi Sato (77,1kg)Peso-pesado: Josh Parisian (120,4kg) x Parker Porter (119,3kg)Peso-pena: Spike Carlyle (66kg) x Bill Algeo (66,2kg)Peso-galo: Ashley Evans-Smith (61,5kg) x Norma Dumont (63,3kg)*Peso-pena: Jonathan Pearce (66kg) x Kai Kamaka III (65,8kg)

Card preliminar (22h, horário de Brasília)Peso-galo (até 61,7kg): Martin Day (61,5kg) x Anderson Berinja (61,2kg)Peso-mosca (até 57,2kg): Gina Mazany (56,9kg) x Rachael Ostovich (56,9kg)Peso-galo (até 61,7kg): Su Mudaerji (61,7kg) x Malcolm Gordon (61,7kg)Peso-casado (até 63,5kg): Luke Sanders (63,5kg) x Nate Maness (63,3kg)

*Não bateu o peso e foi multada em 30% da bolsa

