Brasil supera EUA na final e conquista Pan-Americano de Ginástica Artística no Rio

A equipe feminina do Brasil de ginástica artística bateu os Estados Unidos pela primeira vez e conquistou o título do Campeonato Pan-Americano da modalidade. Além de garantir o título do torneio, as meninas brasileiras, de quebra, ainda conquistaram vaga nas Olimpíadas de Paris, em 2024.

Antes mesmo de sair a última nota de Flávia Saraiva no solo, a torcida nas arquibancadas da Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, já gritava: "É campeão!" A vantagem construída na trave e o show da finalista olímpica já davam a certeza da vitória. O Brasil somou 162,999 pontos em uma competição sem falhas. As americanas ficaram com a prata (161,000 pontos), e o Canadá completou o pódio (155,534).

A campeã olímpica e mundial, Rebeca Andrade, foi poupada da disputa do solo. A ginasta de 23 anos ficou de fora para tratar o joelho direito, operado pela terceira vez em 2019.

Segundo título com 'moral'

O Brasil também foi campeão por equipes no Pan do ano passado, só que os Estados Unidos não participaram da disputa feminina por já ter o máximo de vagas para as Olimpíadas de Tóquio. Os Estados Unidos devem reforçar a equipe no Mundial de Liverpool com Sunisa Lee, campeã olímpica em Tóquio. Em todo caso o Brasil mostrou que tem forças para brigar com Estados Unidos, China, Itália, Grã-Bretanha e França por uma inédita medalha por equipes no Mundial.