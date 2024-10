Brasil conquista medalhas de prata e bronze no Mundial de Triatlo Paralímpico

O Brasil conquistou medalhas no Mundial de Triatlo Paralímpico, que é disputado em Terremolinos, na Espanha. O Brasil garantiu medalhas de prata e bronze nesta sexta-feira (18). Jessica Messali foi vice-campeã na classe PTWC (cadeirante) e terminou a prova no tempo de 1h07min45s. Ela ficou atrás da americana Kadal Gretsch e o bronze com a australiana Lauren Parker.

Já na competição classe PTVI (atletas com deficiência visual), a brasileira Letícia Freitas, ficou com a medalha de bronze, que foi bastante comemorada. A campeã foi a espanhola Susana Rodriguez e a prata ficou com a italiana Francesca Tarantello.

O gerente da Confederação Brasileira de Triatlo, Ivan Rezeira, comentou os resultados conquistados e afirmou que o comprometimento das atletas as colocam como candidatas a grandes resultados nos próximos eventos.

“Os atletas brasileiros mostraram um ótimo desempenho no Mundial, destacando-se em suas respectivas categorias. A determinação e o comprometimento demonstrados por esses atletas os posicionam como fortes candidatos