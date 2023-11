Brasil conquista 205 medalhas no Pan-Americano e bate recorde histórico na competição

O Brasil bateu recorde de medalhas conquistadas em uma edição dos Jogos Pan-Americanos. Neste domingo (5), o país obteve mais cinco medalhas - dois ouros, duas pratas e um bronze - e terminou a competição subindo ao pódio em 205 ocasiões.

Os resultados deixaram o Brasil na segunda posição do quadro de medalhas do Pan, com 66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes. Os líderes da classificação foram os Estados Unidos, que garantiram 286 medalhas, sendo 124 de ouro, 75 de prata e 87 de bronze.

As últimas medalhas do Brasil na competição foram no tênis de mesa, karatê, tiro com arco e ciclismo BMX. No karatê, Bárbara Hellen conquistou o ouro na categoria 68kg ao vencer a colombiana Wendy Riascos, enquanto a seleção masculina de tênis de mesa foi ouro ao vencer o Canadá na decisão. Ainda vieram duas medalhas de prata no tiro com arco- Ana Machado e a dupla mista. No ciclismo BMX freestyle, Gustavo Balaloka ficou com o bronze.

Além das conquistas, o Pan deu vagas olímpicas ao Brasil em 21 esportes. Com os resultados obtidos, o país terá representantes nos Jogos de Paris, em 2024, nas seguintes modalidades: handebol feminino (14 atletas), boxe(9), hipismo (6 - com os brasileiros do adestramento precisando confirmar a vaga fazendo índice até junho de 2024), natação(2), pentatlo moderno (1), tênis (1), tiro com arco (1) e vela (4).