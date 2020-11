Bola no ar: NLB começa temporada com 16 equipes participantes

A temporada 2020/2021 da Nossa Liga de Basquete [NLB] começa dia 28 com 16 equipes em ação. A tabela e locais dos jogos serão divulgados ainda nesta semana.

A novidade do campeonato é o retorno da equipe do Izabelense que esteve ausente por duas temporadas.

Por conta da pandemia da covid-19 não houve seletiva e o certame conta com as mesmas equipes do campeonato passado, exceção do Santa Izabel.

As dezesseis equipes em 2 grupos. Na primeira fase os times jogam entre si dentro de cada grupo. Já segunda é grupo contra grupo aonde os 8 melhores classificados avançam para o play off em melhor de 3 partida até o final do campeonato.

O SBB [Sport Belém Basquete] mantém a hegemonia na NLB com quatro títulos consecutivos.

Grupo A

Val-de-Cans

MOB/CDH/Fisioterapia

MRB

SBB

Izabelense

Ananicenter

Ananindeua

New Way

Grupo B

Castanhal/Semel

JUMP

Plastimassa/Dimagem

Máster Basket Pará

BTS

UFPA

Cia Microdata

AQRS Luso-Brasileiro