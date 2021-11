Austrália Open não vai permitir tenistas sem a vacina para Covid-19 e Djokovic pode ficar de fora

Os tenistas que não se vacinaram contra a covid-19 estão vetados da disputa do Austrália Open de 2022. A decisão foi divulgada pelo diretor do torneio, Craig Tiley. A disputa ocorrerá entre os dias 17 e 30 de janeiro, em Melbourne e terá a presença do público. Com a obrigatoriedade, acaba colocando em dúvida a participação do tenista sérvio Novak Djokovic, atual campeão da competição.

O tenista informou recentemente que não quer revelar publicamente se tomou ou não a vacina contra a covid-19. O diretor do Austrália Open disse que quer ter o atleta na competição: “Novak sabe que terá que ser vacinado para jogar. Adoraríamos tê-lo aqui”, falou, Craig Tiley.

Nesta semana, antes de ser tomada a decisão pela coordenação do evento, o tenista Novak Djokovic comentou o assunto.

“A liberdade de escolha é essencial para cada um, não somente para mim ou outra pessoa, não importa. Seja sobre vacina ou qualquer coisa na vida, você deveria ter a liberdade de escolher, decidir o que quer fazer nesse caso particular, o que colocar em seu corpo”, disse, Novak Djokovic.