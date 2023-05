Atletas paraenses de wrestling se classificam para Jogos Mundiais Escolares

No último final de semana, quatro atletas paraenses de wrestling mostraram suas capacidades e se classificaram para o Gymnasiade, os Jogos Mundiais Escolares, que serão realizados em agosto, no Rio de Janeiro. Na etapa classificatória, que aconteceu em Campina Grande, na Paraíba, os paraenses garantiram medalhas de ouro e prata.

Os atletas classificados foram: Arthur Estevão, na categoria 62kg, com ouro; Emanuel Santos, na categoria 68kg, com ouro; Arley Figueiredo, na categoria 48kg, com ouro; e Willian da Conceição, na categoria 38kg, com ouro e prata. As modalidades variaram entre estilo livre e greco romana.

Para o treinador de Willian, João Lucas Soares, a classificação do aluno é o maior reconhecimento do trabalho realizado nas aulas. “Quando nossos alunos têm sucesso, ficamos com uma enorme felicidade, e demonstra o trabalho de qualidade e eficiência que realizamos. Estou muito feliz por essa conquista a nível nacional”, disse.

A preparação para o campeonato deve começar assim que os meninos retornarem a Belém, após a realização de um curso de treinamento na Paraíba. Segundo o presidente da Federação de Wrestling do Estado do Pará, Iuri Estevão, caso cheguem ao pódio no Gymnasiade, os garotos poderão fazer história na modalidade.

“Os meninos dão show, e é um evento muito importante a nível mundial e o Pará vai ser representado por eles, em uma possível conquista inédita para o estado”, declarou.