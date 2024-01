BBB 24: atleta paralímpica defende Vinícius Rodrigues após prova do líder: 'Isso é capacitismo'

A atleta paralímpica Verônica Hipólito saiu em defesa do amigo Vinícius Rodrigues após a prova do líder do reality show BBB 24, da Rede Globo. O paratleta teve dificuldades para cumprir a prova e o público criticou a produção do programa, mas Verônica fez questão de defendê-lo em seu perfil.

VEJA MAIS

"Pessoal, pera, vamos ser sinceros? Se vocês estão sentindo dó/pena do Vini por ele entrar na prova, tá errado, isso é capacitismo. O Vini odeia isso. Se o "Merenda" tivesse chamado qualquer outro, vocês estariam com raiva assim? O Vini fez o que todos fizeram: se jogou na prova", escreveu Verônica Hipólito.

Verônica ainda enalteceu a carreira vitoriosa de Vinícius Rodrigues. O paratleta é o recordista mundial dos 100m rasos na classe T63, além de ter conquistado a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

"A prova foi igual para todos? Não. Mas ele (ou nós) esperávamos isso? Não. Isso é na nossa vida. Mas o Vini tem capacidade para fazer o que quiser, ele é recordista mundial, acham mesmo que iria abaixar a cabeça para isso?", completou Verônica.

A carreira de Vinícius no paratletismo começou aos 19 anos, quando sofreu um acidente de moto, em Maringá-PR, sua cidade natal. Ele teve parte da perna esquerda amputada.