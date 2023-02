Atleta de 8 anos faz campanha por recursos para participar do Brasileiro de Jiu-Jitsu

Muitos atletas começam a treinar desde a infância e se tornam grandes competidores. É o caso de Ytalo Patrick, de 8 anos, que luta no jiu-jitsu desde os 6 anos e foi classificado para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. No entanto, existe um empecilho para chegar lá: a falta de recursos para a viagem. Agora a família busca doações para ajudar a realizar o sonho do garoto.

Para arrecadar o valor para passagem, alimentação, hospedagem e outras despesas da viagem do atleta, família e amigos já realizaram campanhas e até mesmo uma feijoada beneficente. "Infelizmente a arrecadação está bem devagar, ainda não conseguimos quase nada, estamos vendendo água e pipoca pra arrecadar mais fundos”, disse a tutora e treinadora de Ytalo, Joyce Ferreira.

O Campeonato brasileiro de Jiu-Jitsu nas categorias juvenil, adulto e master acontecerá em São Paulo entre os dias 29 de abril e 7 de maio. Ytalo teria que viajar para a capital no dia 28 de abril e já está se preparando com treinos diários de 2h, especialmente para a competição. “Ele é uma revelação no jiu-jitsu, já lutou 23 campeonatos e foi campeão 23 vezes, tudo no campeonato regional, e agora está empolgado demais para o Brasileiro”, disse Joyce.

Ytalo mora na periferia de Ananindeua, e é criado pelo casal de atletas e professores de jiu-jitsu Joyce e Renato Ferreira. Joyce, que foi campeã mundial na modalidade em setembro de 2022, fala do orgulho em ver o menino crescer no esporte. “Fazer parte da vida dele como professora e mãe é emocionante, ainda mais saber de onde ele veio e o que ele está conquistando”, declarou.

Quem tiver interesse em ajudar o pequeno Ytalo a chegar no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, pode enviar quantia através do pix (91) 98120-2588, ou falar com Joyce através do mesmo número.