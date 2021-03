Associações de karatê votam para escolha do novo presidente da Fkepa

Neste próximo domingo, dia 14, tem eleição para escolha do novo presidente da Federação de Karate do Estado do Pará [Fkepa]. Os dirigentes das associações filiadas vão apontar o sucessor de Pedro Yamaguchi, em pleito democrático.

Duas chapas estão inscritas na disputa do cargo executivo da entidade paraense. Uma denominada de “Karate Para Todos” liderada pelo sensei Markus Benedito Dias, presidente, e Roque Sérgio, vice.

A outra com o nome de “Karate Sem Fronteira” encabeçada também pelo sensei Klenar Attilio Ranieri, presidente, e Adélia Rocha, vice.

As chapas são reconhecidas pelos clubes e associações filiadas.

Das 22 associações filiadas apenas dezesseis estão em dia com suas obrigações em dia e terão direito de voto. Veja o edital de convocação:

“O Presidente da Federação de Karate do Estado do Pará [Fekpa], no uso de suas prerrogativas legais e em atendimento ao que estabelece o Estatuto Social da Federação de Karate do Estado do Pará, convoca, formalmente pelo art 22º-, a Assembleia Geral Eletiva, para eleger e empossar o Conselho

Fiscal, o Presidente e vice-presidente em primeira convocação, às 10h, com a presença da maioria dos Filiados Fundadores e Efetivos, em pleno gozo de seus direitos e, em segunda e última convocação, com qualquer número dos filiados, trinta (30) minutos após a primeira convocação.

Local: Dojô da Kodokan, no Conjunto Guajará I, WE 64, nº 1581, Hora: A partir das 10h”.