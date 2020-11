Após denunciarem abordagem racista de PMs, jogadores de futsal vencem ação na Justiça

Dois jovens jogadores de futsal venceram uma ação na Justiça e devem ser indenizados, após denunciarem a abordagem racista de policiais militares em outubro do ano passado. O caso ocorreu quando os jovens retornavam de uma viagem de Tome-Açu para Belém, depois de jogarem um campeonato de futsal.

A decisão do juiz do 1º Juizado Especial da Fazenda da Capital, Cláudio Hernandes Silva Lima, saiu na semana passada, com a condenação do Estado e da empresa Comércio e Transporte Boa Esperança LTDA. A indenização foi fixada no valor de R$ 38 mil.

O CASO

Após participarem de um torneio de futsal, os jovens Salomam Gonçalves da Cruz Coutinho e Samuel Gonçalves da Cruz Coutinho acusaram policiais militares de racismo. Acompanhados por outros dois amigos, também atletas, o jovem de pele mais clara não foi revistado, ao contrário dos demais, que são negros e tatuados. Ao final da revista, nada foi encontrado, mas os jovens foram levados para a delegacia, depois de cobrarem a razão da abordagem.