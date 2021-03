Amanda Lemos põe a nocaute a paulista Livinha Souza no UFC 259

No duelo feminino brasileiro do UFC 259, Amanda Lemos, paraense, nocauteou a paulista Livia Renata Souza [Livinha Souza]. O combate, pela peso palha [até 52 kg] aconteceu no sábado (6) pelo Ultimate Fighting Championship [UFC], realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Foi preliminar do card e o embate começou com as adversárias se estudando. Logo, a paraense passou a encaixar bons golpes em Livinha.

Com maior envergadura, Amanda ditava o ritmo com bom volume de golpes. A diferença de potência entre as duas ficou clara cedo, quando Lemos conseguiu um knockdown com um direto de direita. Livinha voltou a ficar de pé, mas após sofrer outro knockdown, o árbitro central interrompeu o confronto.

O nocaute técnico foi declarado aos 3 minutos e 39 segundos do primeiro round.

Foi a terceira vitória seguida de Amanda no octógono internacional. Já Livinha sofreu o terceiro revés em dezessete lutas.