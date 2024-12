Paraense Mini Japa é eleita a melhor atleta de breaking do Brasil

Mais uma vez é dela! Mayara Collins, a Mini Japa, foi eleita a melhor atleta de breaking do país mais uma vez, durante o Prêmio Brasil Olímpico, realizado na última quarta-feira (11), no Rio de Janeiro. Ela “papou” mais uma vez o título, já que no ano passado ela também foi eleita a melhor do Brasil.

Com o breaking na veia desde 2009, a paraense passou por dificuldades na vida e deixou seu nome marcado na história da modalidade no Brasil ao disputar o mundial da categoria. Porém, Mayara não conseguiu disputar os Jogos Olímpicos de Paris, neste ano. Ela não conseguiu passar pela eliminatória decisiva e ficou de fora.

Mas a paraense seguiu firme e chegou às quartas de final do Mundial da Red Bull BC One, que ocorreu no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, no dia 7 deste mês. Em sua rede social, Mini Japa agradeceu pela conquista e dedicou o prêmio às B-girls, como são chamadas as meninas que praticam breaking.

(Tauana Sofia / Red Bull Content Pool)

“Estar aqui é uma conquista não só minha, mas, de todos que acreditaram em mim, que me apoiaram e compartilharam dessa jornada. Quero agradecer primeiramente a Deus e à minha mãe, que sempre me deu suporte e acreditou em mim, mesmo quando o caminho parecia incerto. Ao meu treinador, João, que desafiou meus limites e me ajudou a crescer como atleta e como pessoa, e aos meus patrocinadores que me deram todo o suporte este ano como B-girl”, disse.

Ela citou a força da mulher no esporte e destacou que é necessário seguir em frente, mesmo com todas as dificuldades impostas pela sociedade. Para ela, as meninas precisam mostrar o quanto são fortes em todos os sentidos, tanto no esporte, como fora dele.

"Esse prêmio também é dedicado à todas as B-girls sem exceção, que vieram antes e depois de mim, as que ainda virão, a todas as mulheres fortes que não desistem. Concorrer entre os meninos e conseguir ser validada como potência, tanto quanto eles, está sendo muito satisfatório", declarou.