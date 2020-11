Marcelinho Leodorico vence Etapa da Copa Nordeste Pará em Tomé-Açu

A emoção foi grande na 5ª Etapa da Copa Nordeste Pará de Motocross. O evento, organizado pela DS Sports, foi realizado no último final de semana, na Vila Forquilha, em Tomé-Açu, município paraense.

Ao todo, 12 categorias participaram. A categoria MX1, mais aguardada do dia, teve disputas entre os pilotos Marcelo Leodorico, que corre pela Suzuki Norte Americana, e Diego Henning, piloto da Equipe Açaí Vitanat, conhecido como cavalo, número 169, que representa o Pará no Campeonato Brasileiro de Motocross. O vitorioso foi Marcelinho Leodorico. Diego Henning ficou em 2º.

A disputa pelo primeiro lugar da Nacional Pró também foi bonita de ver e Diego Henning levou a vitória. “Graças a Deus eu consegui levar o primeiro lugar. Só tenho a agradecer a equipe e a Deus”, disse o piloto.

Durante a corrida, não houve nenhum acidente grave e a pista, técnica e preparada para a competição, tornou a corrida mais emocionante. O presidente da DS Sports, Paulo Henrique Bento, conhecido como Soró, agradeceu a presença do público, que seguiu as recomendações de prevenções contra o Covid-19. “Agradecemos a todos que se fizeram presentes, pilotos, equipes e amantes do esporte”, afirmou.

Resultado da corrida

MX 1

#44 Marcelo Leodorico

#169 Diego Henning

#6 Enzo Oliveira

#51 Jeffersom Barreto

#32 Junior Balla

MX 3

#500 Marcos Barcelos

#216 Wellington Duarte

#7 Michel Celin

#943 Cesar Balla

#316 Naedson Cunha

MX 4

#943 Cesar Balla

#500 Marcos Barcelos

#214 Marcelo Dantas

#51 Wagner Oliveira

#177 Alexandre Cabral

MX 5

#69 Jose Humberto

#25 Demoval Rezende

#111 Kerly Pessoa

MX INTER

# 97 Fabricio Oliveira

#199 Roberto Silva

#47 Luiz Neto

#25 Douglas Andrade

#15 Leonardo Beloto

MX ESTRE

#47 Luiz Neto

#18 Lucas Willian

#25 Douglas Andrade

#15 Leonardo Berloto

#29 Jefferson Almeida

NAC PRO

#169 Diego Henning

#6 Enzo Oliveira

#19 Lucas Santos

#217 Rayrto Santos

#51 Jeffersom Barreto

NAC OPEN

#216 Wellington Duarte

#943 Cesar Balla

#7 Michel Celin

#316 Naedson Cunha

#313 Angelo Clayton

NAC INTER

#236 Wilton Jose

#316 Naedson Cunha

#199 Roberto Silva

#114 Saulo Brito

#88 Luiz Furtado

NAC ESTRE

#199 Roberto Silva

#236 Wilton Jose

#313 Angelo Clayton

#17 Wellington JR

#16 Junior Santos

INFANTIL

#07 Matheus Felipe

#51 Jeffersom Junior

#228 Matheus Henrique

#316 Guilherme Pereira

MIRIM

#51 Jeffersom Junior

#728 Pedro Berloto

#6 Manoel Joaquim

#214 Arthur Lima