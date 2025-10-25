Lutadoras brasileiras se reencontram e disputam cinturão vago do peso palha feminino no UFC 321 Estadão Conteúdo 25.10.25 11h52 Depois do título de Alexandre Poatan, no meio-pesado, o Brasil irá comemorar mais um cinturão no Ultimate Fighting Championship (UFC) neste sábado, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Virna Jandiroba e Mackenzie Dern se enfrentam pelo peso palha do card principal do UFC 321 para definir quem será a campeã inédita da organização. O card principal terá início às 15h (horário de Brasília) deste sábado. Independentemente de quem vencer, o Brasil chegará ao seu 22º campeão do UFC. O primeiro inédito desde Alexandre Pantoja, em 2023. Diego Lopes, em 2025, teve a oportunidade de conquistar o primeiro título em sua carreira, mas parou em Alexander Volkanovski no peso pena. Americana-brasileira, Mackenzie opta por defender o Brasil no UFC desde que entrou na organização, em 2018. Virna, por sua vez, defende um cartel de 22 vitórias e três derrotas. Elas se reencontram pela primeira vez desde 2020, desta vez com o cinturão vago após Weili Zhang subir de categoria. Naquela ocasião, Mackenzie venceu por decisão após três rounds. Além do duelo brasileiro, o evento principal da noite coloca frente a frente Tom Aspinall, que defenderá o título dos pesados, e o francês Ciryl Gane. A luta é de interesse de Alex Poatan, atual campeão dos meio-pesados, que já revelou que tem o desejo de subir mais uma categoria na principal organização de MMA do mundo. Confira o card completo do UFC 321: Card principal - início às 15h (de Brasília) no UFC Fight Pass Tom Aspinall x Ciryl Gane - pelo cinturão do peso pesado Virna Jandiroba x Mackenzie Dern - pelo cinturão do peso palha feminino Umar Nurmagomedov x Mario Bautista - peso galo Aleksandar Rakic x Azamat Murzakanov - peso pesado Alexander Volkov x Jailton Malhadinho - peso pesado Card preliminar - início às 11h (de Brasília) no UFC Fight Pass Nasrat Haqparast x Quillan Salkilld - peso leve Ikram Aliskerov x Jun Yong Park - peso médio Ludovit Klein x Mateusz Rebecki - peso leve Valter Walker x Louie Sutherland - peso pesado Nathaniel Wood x Jose Miguel Delgado - peso pena Hamdy Abdelwahab x Chris Barnett - peso pesado Azat Maksum x Mitch Raposo - peso mosca Jaqueline Amorim x Mizuki - peso palha feminino Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave artes marciais MMA UFC 321 Virna Jandiroba Mackenzie Dern COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 25.10.25 7h00 É HOJE! Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam 25.10.25 7h07 FUTEBOL Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro 25.10.25 8h00