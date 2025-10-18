Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Luisa Stefani alcança final de duplas na China e disputará o Finals da WTA pela 1ª vez

Estadão Conteúdo

Quatro anos depois de desistir de disputar o Finals da WTA, em decorrência de uma grave lesão no joelho direito, a brasileira Luisa Stefani, 28 anos, terá novamente a chance de participar do torneio que reúne as melhores tenistas da temporada, em Riad, na Arábia Saudita, no início de novembro.

A classificação nas duplas, ao lado da húngara Timea Babos, 32 anos, foi confirmada neste sábado, com a vitória por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4, em 1h39 de partida, sobre a parceria formada pela norueguesa Ulrikke Eikeri e pela chinesa Tang Qianhui na semifinal do WTA 500 de Ningbo, na China.

Com o resultado, Stefani e Babos alcançaram 3.520 pontos na atual temporada, assumiram a sétima posição do ranking da WTA e não podem ser ultrapassadas pela sérvia Aleksandra Krunic e a casaque Anna Danilina, dupla que ocupa a nona colocação na corrida pelo Finals.

Esta é a segunda vez que a tenista natural de São Paulo conquista uma vaga no Finals da WTA. Em 2021, ela se classificou ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, mas lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho direito na semifinal de duplas do US Open e precisou se submeter a uma cirurgia de reconstrução, ausentando-se da competição.

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Japão, em 2021, em parceria com Laura Pigossi, Luisa Stefani atualmente ocupa o 22º lugar no ranking de duplas, mas alcançará o top 20 na atualização da próxima segunda-feira. Campeã do WTA 500 de Linz e de Estrasburgo e do WTA 250 de São Paulo ao lado de Babos, Luisa buscará o quarto caneco na temporada, na madrugada deste domingo, diante da americana Nicole Melichar-Martinez e da russa Liudmila Samsonova.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

WTA de Ningbo

Finals da WTA

Luisa Stefani

Timea Babos
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes

Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente

18.10.25 10h00

A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B

Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas

18.10.25 9h00

Futebol

Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube

Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza.

18.10.25 7h00

Futebol

Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista

Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 

17.10.25 17h49

MAIS LIDAS EM ESPORTES

A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B

Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas

18.10.25 9h00

Futebol

Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube

Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza.

18.10.25 7h00

JOGÃO

Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida

A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado

18.10.25 7h00

Futebol

Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes

Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente

18.10.25 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda