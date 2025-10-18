Luisa Stefani alcança final de duplas na China e disputará o Finals da WTA pela 1ª vez Estadão Conteúdo 18.10.25 11h28 Quatro anos depois de desistir de disputar o Finals da WTA, em decorrência de uma grave lesão no joelho direito, a brasileira Luisa Stefani, 28 anos, terá novamente a chance de participar do torneio que reúne as melhores tenistas da temporada, em Riad, na Arábia Saudita, no início de novembro. A classificação nas duplas, ao lado da húngara Timea Babos, 32 anos, foi confirmada neste sábado, com a vitória por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4, em 1h39 de partida, sobre a parceria formada pela norueguesa Ulrikke Eikeri e pela chinesa Tang Qianhui na semifinal do WTA 500 de Ningbo, na China. Com o resultado, Stefani e Babos alcançaram 3.520 pontos na atual temporada, assumiram a sétima posição do ranking da WTA e não podem ser ultrapassadas pela sérvia Aleksandra Krunic e a casaque Anna Danilina, dupla que ocupa a nona colocação na corrida pelo Finals. Esta é a segunda vez que a tenista natural de São Paulo conquista uma vaga no Finals da WTA. Em 2021, ela se classificou ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, mas lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho direito na semifinal de duplas do US Open e precisou se submeter a uma cirurgia de reconstrução, ausentando-se da competição. Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Japão, em 2021, em parceria com Laura Pigossi, Luisa Stefani atualmente ocupa o 22º lugar no ranking de duplas, mas alcançará o top 20 na atualização da próxima segunda-feira. Campeã do WTA 500 de Linz e de Estrasburgo e do WTA 250 de São Paulo ao lado de Babos, Luisa buscará o quarto caneco na temporada, na madrugada deste domingo, diante da americana Nicole Melichar-Martinez e da russa Liudmila Samsonova. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA de Ningbo Finals da WTA Luisa Stefani Timea Babos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00 A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 JOGÃO Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado 18.10.25 7h00 Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00