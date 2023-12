Luisa Baptista segue em estado grave, com coagulação e problemas no pulmão

A triatleta campeã pan-americana Luisa Baptista continua em estado grave na UTI da Santa Casa de São Carlos (SP), após ter sido atropelada durante um treino de bicicleta no sábado (23). O hospital atualizou o estado de saúde de Luisa neste domingo (24), destacando que ela passou por uma cirurgia para estabilizar as fraturas. Atualmente, a atenção está voltada para a coagulação e os pulmões da atleta.

O boletim médico das 6h informa que Luisa amanheceu sem novas complicações, permanecendo em estado grave na UTI. A atleta está com problema no pulmão direito, teve fraturas de diversos arcos costais e na perna direita.

VEJA MAIS

O que houve com a Luisa Baptista?

A triatleta Luisa Baptista foi atingida por trás por uma moto enquanto treinava na Estrada Municipal Abel Terrugi, no distrito de Santa Eudóxia, São Paulo (SP). O motociclista, que não tinha habilitação, foi socorrido com ferimentos médios. O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal culposa e a moto foi apreendida. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente, e a perícia esteve no local logo após o ocorrido.