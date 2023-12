Triatleta Luisa Baptista fica em estado grave após ser atropelada durante treino em São Paulo

A triatleta brasileira Luisa Baptista foi atropelada enquanto treinava, na manhã deste sábado (23). Ele pedalava na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329), no interior de São Paulo, quando uma moto colidiu frontalmente com a bicicleta dela. O local por onde o acidente aconteceu costuma ser utilizado para treinos por ser tranquilo.

Luisa está em estado gravíssimo e passa por cirurgia. Ela sofreu um pneumotórax, fraturas na costela, clavícula e perna, e traumatismo craniano. Segundo o UOL, a atleta já foi atendida na Santa Casa de São Carlos e, depois de ser estabilizada, será transferida para um hospital privado de maior estrutura.

O Sesi São Carlos se manifestou dizendo que “"foi constatado, no momento do acidente, o envolvimento de uma moto, que se chocou com a bicicleta". O Comitê Olímpico do Brasil desejou “total recuperação” para a brasileira.

Saiba quem é Luisa Baptista

A brasileira foi campeã no individual e na categoria mista, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. Foi a primeira mulher brasileira a conquistar o título nessa modalidade. Foi prata em 2018 e bronze no ano de 2017 em duas etapas da Copa do Mundo de Triatlo. Ela representou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, e nas Olimpíadas de Tóquio.