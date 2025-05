Liverpool sai na frente, mas vacila no 2º tempo e perde de virada para o Brighton no Inglês

Em um jogo cheio de alternativas e com cinco bolas na rede, o Liverpool deixou escapar a chance de conquistar mais três pontos ao ceder a virada de 3 a 2 para o Brighton, nesta segunda-feira, em jogo válido pela rodada 37 do Campeonato Inglês.

Com o resultado negativo, o atual campeão inglês estacionou nos 83 pontos na classificação da competição nacional. Já o Brighton, que não tinha qualquer objetivo no torneio, ganhou uma posição e foi ao oitavo lugar (58). As duas equipes encerram suas participações nesta edição do Inglês no próximo fim de semana. No domingo, amparado pela presença de sua torcida, o Liverpool recebe o Crystal Palace no Anfield. No mesmo dia, o Brighton visita o Tottenham.

O egípcio Salah, que está na disputa pela chuteira de ouro, bem que tentou fazer a sua parte. Ele teve pelo menos duas chances claras de marcar. No entanto, o atacante pecou nas finalizações e passou em branco no duelo.

No histórico do confronto, o atual campeão se impôs desde o início e, após perder chance clara com Salah, abriu o marcador antes dos dez minutos com Elliott. Bradley jogou a bola entre as pernas do marcador e fez um cruzamento na medida para o volante completar: 1 a 0.

O empate veio em um momento de crescimento dos anfitriões no duelo. Welbeck iniciou a jogada e serviu a Gruda. Ele fez um bom lançamento para Ayari finalizar com precisão e igualar o marcador no Falmer Stadium, aos 31 minutos.

Quando tudo indicava que a etapa inicial terminaria empatada, o Liverpool voltou a balançar a rede. Szoboslai bateu a falta com toque curto e arriscou o cruzamento. A bola pegou efeito, enganou o goleiro Verbruggen, e recolocou os visitantes à frente do placar.

No retorno para o segundo tempo, o Brighton voltou com mais iniciativa e, de tanto insistir, voltou a movimentar o marcador. Em jogada na área, o atacante Mitoma achou espaço para a finalização e concluiu com êxito para decretar o 2 a 2.

Mas ainda tinha tempo para mais. Empolgado pela igualdade, o time da casa foi para cima, botou pressão do adversário e conseguiu a improvável virada com o Hinshelwood. Restando pouco tempo para o fim, o Brighton se fechou na defesa e garantiu a vitória sobre o atual campeão inglês.