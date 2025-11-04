Capa Jornal Amazônia
Liverpool massacra Real Madrid, supera noite de gala de Courtois e cola no topo da Champions

Estadão Conteúdo

Thibaut Courtois tinha tudo para deixar Anfield como herói da noite em uma de suas maiores apresentações da carreira. O goleiro belga fez incontáveis milagres diante de um Liverpool arrasador. Mas acabou não suportando a enorme pressão e viu a invencibilidade espanhola chegar ao fim na Champions com derrota por 1 a 0 em dia de massacre em campo e linda festa dos ingleses.

O duelo caminhava semelhante à decisão de 2021/22 entre as equipes no Stade de France, em Saint-Denis, na França, com ingleses mandando no jogo e merengues se segurando atrás. Ocorre que desta vez não saiu o gol decisivo de Vini Jr - o brasileiro já anotou cinco vezes diante do Liverpool na história da Champions, mas desta vez pouco fez. E o brilho de Courtois não foi suficiente. Se naquele jogo o belga segurou tudo, desta vez nada pôde fazer quando Mac Allister apareceu livre na área.

O resultado deixa o Real Madrid estacionado nos nove pontos, a mesma pontuação alcançada pelos ingleses, que encostam nos ponteiros e voltam a sonhar com a vaga direta às oitavas de final após derrota na casa do Galatasaray e desconfiança com o futebol abaixo do esperado.

O Liverpool entrou em campo com 'fome'. Queria espantar de vez a crise - antes de bater o Aston Villa, no fim de semana, vinha de quatro derrotas seguidas - e reduzir as decepções diante do time merengue, de quem perdeu as finais de 2017/18 e 2021/22, além de cair nas quartas de 2022/23.

Nem bem o árbitro apitou o início da partida e os ingleses já rondavam a área do Real Madrid, que optou por escalação mais conservadora, com quatro peças no meio e apenas Vini Jr. e Mbappé na frente. A pressão inicial visava derrubar a estratégia merengue.

Mas Courtois, como na decisão de 2021/22, na qual Vini Jr. marcou e o goleiro fechou o gol diante de um vibrante Liverpool, mais uma vez resolveu brilhar. Foi uma linda batalha entre o camisa 1 e Szoboszlai antes do intervalo. Em lance cara a cara, o belga desviou com o pé direito para evitar a abertura do placar. Depois voou na batida do húngaro de muito longe. Ainda saiu da área duas vezes para cortar de cabeça e realizou ao menos mais duas defesas complicadas.

O Real Madrid pouco oferecia ofensivamente. Vini Júnior até dava trabalho para Bradley, porém a marcação dupla dificultava suas investidas. O cartão amarelo por ajudar na defesa o fez 'murchar' em campo. A chance real merengue parou em defesa de Mamardashvili na batida de Bellingham.

O lance polêmico dos 45 minutos iniciais que podia mudar a história da partida veio aos 28. Szoboszlai, em mais uma tentativa de longa distância, chutou forte e a bola bateu na mão de Tchouaméni. O árbitro anotou a falta, mas o lance ocorreu dentro da área. Após longa consulta ao VAR, ficou decidido que o braço do francês estava recolhido e o placar zerado permaneceu até o descanso.

Os milagres de Courtois seguiram assim que a bola rolou na etapa derradeira. Van Dijk cabeceou na pequena área e viu o gigante espalmar. A cara de incredulidade do defensor refletia o desânimo com a partidaça do belga, que novamente salvou o Real na cabeçada de Ekitike na sequência na jogada.

O massacre deu resultado pelo alto com o argentino Mac Allister. Szoboszlai cobrou a falta na cabeça do camisa 10, que superou o paredão belga. Apenas após consulta ao VAR, em lance ajustado, veio o grito de gol dos ingleses. A festa foi gigante.

Em desvantagem, Xabi Alonso fez o que muito merengue esperava desde o apito inicial: Rodrygo na frente, ao lado de Vini Jr. e Mbappé. A equipe espanhola melhorou um pouco, enfim criando oportunidades. Nada, contudo, que pudesse modificar um triunfo gigante de um 'mordido', empolgado e bem armado Liverpool. A torcida local ainda se deliciou ao vaiar cada toque de bola de Alexander-Arnold na bola. O ex-lateral do clube jogou por 15 minutos.

DEMAIS RESULTADOS:

Atlético de Madrid 3 x 1 Union Saint-Gilloise Bodo/Glimt 0 x 1 Monaco Juventus 1 x 1 Sporting Olympiacos 1 x 1 PSV Tottenham 4 x 0 Copenhague

Palavras-chave

futebol

Champions

Liverpool

Real Madrid
Esportes
