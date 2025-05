Lewis Hamilton mostra pessimismo quanto a vitórias da Ferrari na F1: Tem sido desafiador

O britânico Lewis Hamilton não mostrou otimismo quanto ao desempenho da Ferrari na sequência da temporada da Fórmula 1. A equipe ocupa o quarto lugar no Mundial de Construtores na temporada 2025, atrás de McLaren, Mercedes e Red Bull.

Na classificação entre os pilotos, Lewis Hamilton é o sétimo colocado, com 41 pontos. O companheiro de Ferrari, Charles Leclerc, ocupa o quinto posto, com 53 pontos. A liderança é de Oscar Piastri, da McLaren, com 131 pontos até o momento. Hamilton não vê a Ferrari na disputa por vitórias em 2025.

"Ainda há um longo, longo caminho a percorrer. Com base em todos os meus anos de experiência, quando você está mais de 100 pontos em desvantagem a esta altura da temporada, com um carro que enfrenta outros carros bastante dominantes, você tem que assumir que não está necessariamente brigando por uma vitória no campeonato. Entretanto, as coisas podem mudar. Mas isso nunca aconteceu", disse Hamilton, durante as entrevistas coletivas do GP da Emilia-Romagna.

O experiente Hamilton chegou na Ferrari nesta temporada. O piloto reconheceu que os desafios na escuderia têm sido enormes neste ano.

"Eu previ que seria muito difícil, pois já havia entrado em uma equipe antes. Cheguei com a mente bem aberta. Mas não sabia o quão difícil seria. Eu sabia que seria um desafio. Tem sido tão desafiador quanto poderia ser em todas as áreas", completou.

"Não há falta de entusiasmo nem de talento nesta equipe. Eu realmente acredito que vamos chegar lá em algum momento, só precisamos ser pacientes", ponderou o heptacampeão ao analisar seus primeiros meses na escuderia italiana.