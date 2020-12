Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Messi disputam prêmio de melhor do mundo

A Fifa anunciou nesta sexta-feira os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo. Mais uma vez, o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi estão entre candidatos. A novidade desta vez é a presença do polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

A premiação, o The Best, será entregue pela Fifa na próxima quinta-feira, em uma cerimônia virtual, com transmissão a partir de Zurique, na Suíça, onde está localizada a sede da entidade.

Os três finalistas ao prêmio de melhor do mundo saíram de uma relação inicial de 11 nomes, que havia sido divulgada pela Fifa em 25 de novembro. Assim, Lewandoski, Cristiano Ronaldo e Messi, os três mais votados, avançaram, com Thiago Alcântara (Bayern de Munique/Liverpool), De Bruyne (Manchester City), Mané (Liverpool), Mbappé (PSG), Neymar (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Salah (Liverpool) e Van Dijk (Liverpool) ficando fora da lista restrita.

Lewandowski foi selecionado para concorrer ao prêmio após uma temporada espetacular pelo Bayern. O atacante polonês foi o destaque do time que venceu a Liga dos Campeões, o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha, tendo marcado 47 gols em 55 jogos na temporada 2019/2020.

Assim, se referendou a disputar o prêmio com Messi e Cristiano Ronaldo, que têm dominado a votação promovida pela Fifa nos últimos anos, sendo que o craque argentino é o atual vencedor. Na última temporada, porém, não brilharam tanto. Messi a terminou sem títulos pelo Barcelona, ainda que com 31 gols marcados em 44 jogos. Já o português fez 37 gols em 46 partidas oficiais pela Juventus, além de ter sido campeão italiano.

A disputa pelo prêmio de melhor jogadora envolverá a inglesa Lucy Bronze, do Manchester City, a dinamarquesa Pernille Harder, do Chelsea, e a francesa Wendie Henard, do Lyon. No ano passado, o prêmio ficou com a americana Megan Rapinoe. E a vencedora em 2020 será inédita.

O período de avaliação para os concorrentes foi de 8 de julho de 2019 a 7 de outubro de 2020. Já a votação foi encerrada na última quarta-feira e envolveu técnicos e capitães das seleções nacionais, um jornalista por país afiliado à Fifa e torcedores.

A Fifa também anunciou os concorrentes de outras premiações individuais. E há um brasileiro na disputa: Alisson. E o jogador do Liverpool, que já venceu essa disputa da Fifa no ano passado, concorrerá ao prêmio de melhor goleiro contra o alemão Neuer, do Bayern de Munique, e o eslovaco Oblak, do Atlético de Madrid.

No Prêmio Puskàs, que teve seus finalistas selecionados pelos componentes do Fifa Legends e por votação popular, há um representante do futebol nacional: o uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, por um gol marcado contra o Ceará, em agosto de 2019, de bicicleta. Ele concorre com Luis Suárez, então no Barcelona e hoje no Atlético de Madrid, por um gol diante do Mallorca, e Son Heung-Min, do Tottenham, por um gol em jogo com o Burnley.

A disputa de melhor goleira está entre a francesa Sarah Bouhaddi (Lyon), a chilena Christiane Endler (Paris Saint-Germain) e a americana Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).

O prêmio de melhor técnico de uma equipe masculina ficará entre o argentino Marcelo Bielsa, do Leeds, e os alemães Hans-Dieter Flick, do Bayern de Munique, e Jürgen Klopp, do Liverpool.

Já a disputa de melhor treinador de uma equipe feminina envolve a inglesa Emma Hayes, do Chelsea, o francês Jean-Luc Vasseur, do Lyon, e a holandesa Sarina Wiegman, que dirige a sua seleção nacional.