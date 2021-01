Leverkusen vence o Dortmund e assume a segunda colocação do Alemão

O Bayer Leverkusen enfrentou o Borussia Dortmund nesta terça-feira, e venceu o seu adversário por 2 a 1, com gols de Diaby e do jovem Florian Wirtz, de apenas 17 anos. O Dortmund conseguiu um gol com Julian Brandt, mas não foi capaz de superar o adversário em uma partida que poderia alavancar uma das equipes na briga pela liderança.

DUPLA DINÂMICAO Borussia Dortmund sofreu com a dupla Bailey-Diaby já na primeira etapa. Após uma saída ruim do goleiro Burki, o Leverkusen teve a chance de atacar, e Bailey, com um belo lançamento, achou Diaby avançando para o ataque. O camisa 19 não titubeou, e marcou o primeiro da partida.

TRANQUILIDADEApós abrir o placar, o Leverkusen passou a administrar o jogo, tendo a maioria das grandes chances da partida. Com Lucas Alario e Leon Bailey fazendo uma ótima partida, o goleiro Burki, do Dortmund, teve que trabalhar bastante nos 45 minutos iniciais. Foram oito defesas para o arqueiro, sendo cinco dentro da área, com o placar de 1 a 0 sendo mantido muito por conta do camisa 1.

LEI DO EXNo segundo tempo, o Borussia Dortmund conseguiu entrar no jogo. Após pressionar a saída de bola do Bayer Leverkusen, a equipe visitante conseguiu recupear a bola em seu campo de ataque, e sobrou para Julian Brandt, ex-Leverkusen, empatar a partida na BayArena.

JOVEM SALVADORAos 35 minutos da segunda etapa, a grande chance do Bayer Leverkusen apareceu. Após um segundo tempo equilibrado, a estrela de Moussa Diaby brilhou mais uma vez, agora para dar a assistência do gol de Florian Wirtz, meia que fazia uma partida segura. O gol do jovem alemão de 17 anos deu a vitória ao time da casa.

SEQUÊNCIAO Bayer Leverkusen enfrenta o Wolfsburg na 18ª rodada no Campeonato Alemão, neste sábado, às 11:30h (de Brasília). O Borussia Dortmund, por sua vez, enfrenta o Borussia Monchengladbach, às 16:30h (de Brasília), neste domingo.

RESULTADOS DO DIA NO ALEMÃO​Borussia Monchengladbach 1 x 0 Werder Bremen​Mainz 05 0 x 2 WolfsburgHertha Berlin 0 x 3 Hoffenheim